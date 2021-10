Livarot. 14 ème édition des Foulées du Terroir

13 km de course hors stade qui se distinguent des autres épreuves par un circuit animé musicalement, passant dans une ferme. Un moment particulièrement privilégié pour les coureurs, la traversée de la ferme de Monsieur GAUTARD permettra aux participants de découvrir un endroit typique du Pays d'Auge. Les participants pourront même faire une petite halte et honorer les produits du terroir, une dégustation de cidre est offerte à l'entrée de la stabulation. Le parcours se poursuivra ensuite avec le Grand Prix du Terroir. Entre Sainte Foy de Montgommery et Saint Germain de Montgommery, c'est-à-dire, après la montée, le Grand Prix du Terroir récompensera les coureurs les plus valeureux dans l'ascension. L'année passée, deux pointures régionales ont remporté l'épreuve, Dorian Louvet chez les hommes et Elodie Navarro chez les femmes.

À l'arrivée, c'est un marché du terroir qui attendra les sportifs et visiteurs. L'occasion de découvrir les produits auprès d'une quinzaine d'exposants. (cidre, jus de pomme, miel, confitures, pommes, mais aussi des fromages). Le marché a lieu sur le site d'arrivée à Vimoutiers de 9h à 12h.

Martine Lebatard, présidente de l'association qui organise cet évènement était au micro Tendance Ouest.

Martine Lbatard, présidente de l'association

Les inscriptions sont encore possibles jusqu'à ce samedi. Les places sont limitées à 500 participants. Les inscriptions se font sur le site internet de l'évènement : Les Foulées du Terroir