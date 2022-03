Carentan. Nouvelle édition de la Fête du sport à Carentan les Marais

La journée débutera avec la traditionnelle course à pied de 7 KM, la foulée du port. Une course sans classement avec pour seul objectif le plaisir de courir. Elle se poursuivra avec bon nombre d'animations et de découvertes. Cette année, la ville de Carentan a programmé plusieurs nouveautés, notamment le Ventreglisse et le Sloap Hockey. Deux disciplines plutôt méconnues dans la région normande.

Mickaël Montigny, l'un des organisateurs nous présente cet évènement.

Rendez-vous dimanche 24 juin 2018 à partir de 10h sur le port de plaisance.

Dimanche 24 juin au Port de Plaisance de Carentan