Caen. À Caen, la rentrée des élèves en situation de handicap se prépare

La visite à Caen (Calvados) de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, a permis d'aborder la rentrée des élèves en situation de handicap.

Vers une scolarisation de qualité

Vendredi 24 août 2018, elle a notamment visité le collège Jean-Moulin qui compte une classe dédiée aux élèves malentendants. Ils seront 11 en cette rentrée 2018. En plus de cette classe, 53 élèves ont des besoins éducatifs particuliers, soit 10 % de l'effectif total du collège. "C'est un collège qui est dans cette culture de l'accueil de la différence et de l'adaptation pédagogique, a constaté la secrétaire d'État. Mais il faut toujours se poser des questions. Globalement, la scolarisation des élèves en situation de handicap a bien progressé en France. Nous travaillons maintenant avec le ministre de l'éducation national sur une scolarisation de qualité".

De l'aide humaine et technologique

Pour suivre ces élèves, les AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap) sont nécessaires. Ils sont au nombre de quatre au collège Jean-Moulin. "Notre but est de suivre les élèves sourds. On les accompagne en classe pour traduire les cours, leur réexpliquer", avance Alice Ruelan, AESH qui entame en septembre sa huitième rentrée dans l'établissement. La classe détachée d'ULIS, leur permet également de reprendre les notions et de faire du soutien avec l'aide de la technologie. "On a par exemple un ordinateur qui est dédié au sous-titrage de tous les documents vidéos ou encore une encyclopédie visuelle".

Au collège Jean-Moulin de Caen (Calvados), la classe d'ULIS est équipée d'ordinateurs et de logiciels adaptés pour les élèves sourds et malentendants. - Margaux Rousset

50 % des élèves en situation de handicap du collège se dirigent au lycée vers les filières générales. L'autre moitié se tourne vers les filières technologiques. À noter qu'en cette rentrée 2018, un pôle d'enseignement des jeunes sourds ouvre au sein de l'école primaire de Bretteville-sur-Odon. Trois élèves sont déjà inscrits.