Rouen. Pour Nicolas Bay, la survie du Rassemblement national n'est pas garantie

Nicolas Bay, l'eurodéputé et chef de file du Rassemblement National en Normandie, est inquiet. Il était l'invité de la matinale d'Europe 1 ce samedi 11 août 2018 et s'est à nouveau montré critique vis-à-vis des enquêtes de la justice en cours contre l'ex parti frontiste et qui ont conduit à la saisie de 2 millions d'euros d'aide publique.

Plusieurs membres de l'ex Front National sont mis en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs du parti au Parlement européen. Parmi eux Nicolas Bay lui-même, soupçonné d'abus de confiance.

Le Parlement européen évalue son préjudice à 7 millions d'euros.

• Lire aussi : Nicolas Bay, le patron du Rassemblement national en Normandie mis en examen



Des menaces pèsent sur le parti à cause des difficultés financières selon Nicolas Bay qui estime que la survie du Rassemblement national à l'automne "n'est pas une certitude", indique Europe 1.

Il a également annoncé que la traditionnelle université d'été du parti n'aurait pas lieu, faute de moyens.

Des juges "politisés"

D'après lui, certains "juges sont politisés" et "prennent des décisions qui entravent l'action du principal parti d'opposition".

Nicolas Bay continue de contester les accusations des juges. En mars dernier, il évoquait sur Tendance Ouest, "une absurdité" concernant par exemple la mise en examen de son ex-collaborateur et secrétaire départemental du Front national dans l'Eure Timothée Houssin.

A LIRE AUSSI.

Présidentielle : le meilleur du débat entre Eric Halphen et Nicolas Bay [REPLAY VIDEO]

Assistants parlementaires FN: l'eurodéputée Marie-Christine Boutonnet mise en examen

Mis en examen, Sarkozy invoque l'absence de "preuve matérielle" et dénonce "l'enfer" de la "calomnie"

Nord-Pas-de-Calais: enquête préliminaire pour soupçons d'emplois fictifs au FN

Présidentielle: Le Pen courtise les "insoumis"