Le-Havre. La plus grande compétition de court-métrage arrive au Havre

Le "48 Hour Film Project" est la plus grande et la plus ancienne compétition cinématographique chronométrée au monde. Le concours est né en 2001 à Washington (États-Unis). En 2018, 130 villes à travers la planète vont y participer. En France, elles sont 17 villes inscrites dont Le Havre (Seine-Maritime) pour la première fois.

48 heures pour réaliser un court-métrage

Le principe est simple : réaliser un court-métrage de quatre à sept minutes en 48 heures. Il y a toutefois quelques contraintes. Les équipes doivent intégrer dans leur film un personnage, un objet et une ligne de dialogue. Des contraintes communes divulguées au dernier moment. Chaque équipe doit également tirer au sort un genre (muet, science-fiction, polar, film de potes, drame, comédie, etc.).

Écoutez Teddy Perron, l'organisateur havrais de "48 Hour Film Project" :

Une première au Havre

En France, la compétition se déroulera sur un même week-end, du vendredi 5 au dimanche 7 octobre 2018. Pour la première fois, Le Havre fait parti des villes organisatrices.

Écoutez Teddy Perron :

Ouvert aux amateurs et aux professionnels

La compétition est ouverte à tous (amateurs ou professionnels). Les films tournés lors du " 48 Hour Film Project " seront ensuite projetés au cinéma Le Studio du Havre le mercredi 7 novembre 2018. La finale nationale est prévue le 1er décembre à Paris. La compétition a même sa finale internationale : le festival Filmapalooza du mercredi 6 au samedi 9 mars 2019 à Orlando en Floride. De plus, les meilleurs films sont projetés lors du festival de Cannes.

" 48 Hour Film Project " - du 5 au 7 octobre 2018 – Pour le Havre, projection des films le 7 novembre 2018 au Studio.