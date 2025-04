Les Révélations du Havre. La troisième édition du festival plonge dans les coulisses de l'image et du clip vidéo

Du 24 au 27 avril, Le festival Les Révélations du Havre proposent de dévoiler au grand public les coulisses de l'image, à travers une série d'événements et de rendez-vous avec des professionnels. Cette troisième édition met l'accent sur l'utilisation des outils vidéo et de transformation de l'image en explorant les formats courts avec un focus particulier sur le clip.

Quatre jours pour découvrir les métiers de l'image

Ouverts à tous, ces quatre jours seront l'occasion d'assister à des rencontres et des projections en présence de professionnels de l'image et du cinéma : de la photographe de plateau en passant par le scénariste, le voice over, le coloriste, la chef opératrice son ou la créatrice de contenus 3D, qui présenteront leur métier.

Pour compléter le programme, des projections inédites, une exposition et des ateliers seront organisés tout le week-end pour une expérience complète.

Les Docks Vauban se transforment en studio de tournage

Un vaste espace des Docks Vauban attendra le public. Intitulé Le Quai des images, il sera composé d'un studio de réalisation de clip vidéo, il proposera quatre expériences immersives de réalité virtuelle et des ateliers de fabrique de l'image (doublage, stop-motion, hologramme ou encore fabrique du fake).

Pour participer à ces expériences gratuites, il est conseillé de s'inscrire sur lehavre.fr/les-revelations.

48h pour réaliser un clip

Avec l'association Fenêtre sur Court, le festival propose un cas concret de réalisation à travers un Kino. Les participants se rencontrent, forment des équipes, tournent, montent et finissent leur film, qui est diffusé à l'issue du temps imparti, ici en 48h. Pas besoin d'expérience pour participer, c'est ouvert à toutes et tous. Les films seront présentés dimanche 27 avril à 20h au cinéma le Sirius pour la soirée de clôture des Révélations.

Gratuit dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée sur fenetresurcourt.fr.

S'interroger sur l'avenir du métier avec l'intelligence artificielle

Après s‘être intéressée l'année dernière sur l'impact de l'IA sur la fabrication des images et l'écriture, cette nouvelle édition fait un focus spécifique sur ses effets sur le métier de comédien doubleur, tout en abordant plus largement l'impact de cette technologie sur l'ensemble de la profession, que ce soit en termes de technique, de droits d'auteur ou de propriété intellectuelle.

Avec la présence exceptionnelle de Véronique Augereau et Philippe Peythieu, célèbres pour doubler les voix de la série de Matt Groening, Les Simpson.

Les temps forts du festival

Une soirée d'ouverture, jeudi 24 avril à 18h30 au théâtre de l'hôtel de Ville

Lors de cette soirée au Théâtre de l'hôtel de Ville, il sera possible de découvrir des images inédites de l'édition 2024, avec des extraits de films qui ne sont pas encore sortis en salle, courts-métrages, habituellement projetés en festival et de rencontrer les équipes de tournages.

Une soirée dédiée aux films courts d'animation, vendredi 25 avril à 20h30 au cinéma le Sirius

Cette soirée propose un focus sur le cinéma d'animation d'aujourd'hui : une sélection de courts-métrages en images animées. Soirée proposée par Normandie Animation, Normandie Images et Lanimea.

Une exposition : Les Bobines du Havre présentent leurs supers héros dans la galerie du théâtre de l'hôtel de Ville

Les Bobines du Havre est un projet de créations de films réunissant des enfants d'écoles primaires du Havre et des seniors résidant en EHPAD.

Pour le réaliser, une classe de CM2 a travaillé avec l'artiste plasticien François Guibert sur le thème "héros et supers héros", choisi à partir des témoignages recueillis par les enfants auprès des résidents et résidentes des EPHAD.

Un spectacle "Et tout le monde s'en fout : le syndrome de Michel", samedi 26 avril à 20h au théâtre de l'hôtel de Ville

Axel Lattuada crée en 2017 la web série "Et tout le monde s'en fout" suivie par plus de 700 000 abonnés, alternant la sortie d'un épisode qui parle de soi et un épisode qui parle du reste, histoire de changer le monde en commençant par ce qui est à portée de sa main. Succédant au premier spectacle qui a connu un très gros succès, cette représentation apporte une nouvelle perspective sur la façon dont nous pouvons changer le monde.

Une grande fête au Pathé des Docks Vauban, samedi 26 avril

Le Pathé Docks Vauban accueille la fête du clip, programme court par excellence. On s'intéressera à la relation musique et images en mouvement lors de cette projection de clips sur grand écran, en présence de certains et certaines des artistes qui présenteront leur approche esthétique.

Cette projection sera suivie d'un grand quiz autour du clip, organisé en partenariat avec Le Décalé. Pour rester sur le lien entre images et musique, la soirée se terminera avec un DJ Set des Havrais de Fratelli disco.