Le Havre. Les Révélations, une plongée dans les coulisses du cinéma

La deuxième édition de l'événement Les Révélations s'installe au Havre, du jeudi 4 au samedi 6 avril. Ces trois jours sont l'occasion de mettre en avant les métiers du cinéma, de s'informer et se questionner sur les évolutions autour des métiers de l'image.

S'essayer aux différents métiers

Comme l'année dernière, les visiteurs pourront vivre une expérience de découverte d'un plateau de tournage. A travers un parcours immersif, le public pourra s'essayer aux différents métiers de l'image (casting, photographie, réalisation, costumes, décors, maquillage, cascades ou encore danse). Le "Quai des images" est un "vrai faux" plateau de tournage, dirigé par une réalisatrice professionnelle. Il sera installé entre la galerie marchande des Docks Vauban et les Docks Océane vendredi 5 et samedi 6 avril de 10h à 19h.

Pour participer à cette expérience gratuite, il est conseillé de s'inscrire en ligne à l'une des sessions proposée.

Rencontres avec des professionnels

Cette deuxième édition permettra de s'informer et de se questionner sur les évolutions autour des métiers de l'image, en particulier l'avènement de l'intelligence artificielle. Une série de rencontres est organisée autour de deux thématiques : les images de demain et l'écriture de demain.

Ce sera l'occasion d'échanger avec les étudiants et les dirigeants des écoles LANIMEA (école des arts graphiques animés en Normandie) et ARTFX (l'une des dix meilleures écoles au monde de création d'effets spéciaux) et des professionnels comme Alain Goldman, producteur au sein de la société de production Légende Films, ou Jean-Noël Lafargue, responsable de la classe numérique à l'ESADHaR, Jiri Benovsky, auteur et philosophe, Philippe Lasry, directeur de la classe scénario de La Fémis (école nationale supérieure des métiers de l'image et du son).

Des projections de films

Comme Les Révélations sont aussi un festival de cinéma, plusieurs films seront à (re)découvrir. Tous seront complétés par des rencontres avec des professionnels.

En Corps, le dernier film de Cédric Klapisch sorti en 2022, sera projeté au Sirius et sera suivi d'une rencontre avec Emmanuelle Jacobson Roques, chef opérateur de Cédric Klapisch.

Nous les Leroy !, de Florent Bernard, qui sortira sur les écrans français le 10 avril, avec Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Lily Aubry, sera projeté en avant-première vendredi 5 avril à 20h au Gaumont Pathé des Docks, en présence de l'équipe du film.

Le Ciné-club senior présentera le film Travaux (2005), avec Jean-Pierre Castaldi, qui sera exceptionnellement présent pour parler de son expérience.

Pratique. Les Révélations, du jeudi 4 au samedi 6 avril, au Havre. Programmation complète à retrouver ici.