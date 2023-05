Le Havre. Les Révélations, un nouvel événement pour découvrir les métiers du cinéma

La Ville du Havre lance Les Révélations, un événement qui met à l'honneur l'image et le cinéma, avec l'ambition de faire découvrir tous ses métiers et susciter des vocations.

Lorsque l'on parle cinéma, on pense aux acteurs. Mais sur un tournage, il y a tout un univers de métiers, réalisateur, assistant réalisateur, régisseur général, chef opérateur, scripte, décorateur, cascadeur ou encore chorégraphe. Les Révélations proposent de passer de l'autre côté de l'écran pour découvrir ces métiers.

Programmé du jeudi 8 au samedi 10 juin, le festival proposera des rencontres entre le public et des professionnels des métiers de l'image. Ils témoigneront de leur parcours et donneront leur vision du métier et ses évolutions. Le public pourra échanger avec le producteur Marc Fiszman (Babysitting, Nicky Larson ou encore Alibi.com), les scénaristes Karine Angeli (Un gars Une fille, WorkinGirls ou encore Brice de Nice) et Jean-François Halin (les OSS 117), ou encore le réalisateur Vincent Duquesne qui présentera en avant-première son dernier film Garder ton nom.

D'autres animations sont au programme, comme la projection de films en avant-première dans les salles partenaires (Pathé Docks Vauban, Sirius et Le Studio). Il y aura aussi des ateliers, une exposition, un spectacle musical ou encore une rencontre autour du manga.

Pour vivre une expérience de tournage, les Havrais sont invités à intégrer une reconstitution d'un plateau de tournage (9 et 10 juin). Ce studio sera installé devant le ciné Pathé. Pour y participer, il faut s'inscrire sur le site internet lesrevelations.lehavre.fr. Deux catégories sont proposées : "devant la caméra" (expérience autour du jeu d'acteur) ou "derrière la caméra" (expérience autour de la réalisation).