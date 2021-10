Un retraité ornais fait condamner l'enseigne qui avait vendu des fauteuils irritants

Un retraité de l'Orne de 76 ans a gagné le procès en référé qu'il avait engagé contre Conforama. Ces fauteuils fabriqués en chine, avaient fait l’objet d’un traitement anti mosissure interdit en France. C'est la première fois qu'une juridiction française reconnaît qu'il existe "un lien suffisant et direct de cause à effet entre la présence de ce produit irritant et l'affection cutanée invoquée par le plaignant"… L’ enseigne est condamnée à verser 6.500 euros de dommages et intérêts au retraité pour indemniser son préjudice physique, ainsi que 1.000 euros à sa fille et son gendre qui en 2007 lui avaient offert le fauteuil. Une trentaine de personnes avaient déposé plainte en 2009, classée sans suite à l’époque. Aujour’hui, la jurisprudence peut ouvrir une nouvelle voie à ces plaignants.