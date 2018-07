Fécamp : la descente des motards aura bien lieu

La traditionnelle descente des motards à Fécamp (Seine-Maritime) le vendredi 13 juillet 2018 aura bien lieu en 2018. Elle était menacée suite au désistement de l'association organisatrice début 2018. La mairie de Fécamp avait décidé de reprendre à son compte l'organisation pour éviter une descente "sauvage".

La descente mais pas de village

Une dernière réunion de concertation s'est déroulée vendredi 6 juillet 2018 en sous-préfecture du Havre avec la mairie de Fécamp. L'arrêté préfectoral devrait suivre dans les prochains jours. La descente aura bien lieu le vendredi 13 juillet 2018. Elle est gérée par la mairie. Une descente qui sera réservée aux motos de 125 cm3 et plus (pas de scooters, quads et autres engins). Le village commercial ne sera pas organisé cette année.

La mairie de Fécamp prévient que les contrôles d'alcoolémie seront nombreux avant et après la manifestation.