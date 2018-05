La descente des motards de Fécamp : vers une édition 2018 ?

La traditionnelle descente des motards du 13 juillet à Fécamp (Seine-Maritime) pourrait finalement avoir lieu en 2018. Fécamp moto team, l'association organisatrice, avait jeté l'éponge à cause de la complexité administrative. La mairie a repris le dossier en main. Un accord de la sous-préfecture du Havre est attendu début juin 2018.

Début 2018, Fécamp moto team, l'association des motards de Fécamp (Seine-Maritime), annonçait son retrait de l'organisation de la descente des motards le 13 juillet (46e édition en 2018). L'association a jeté l'éponge à cause de la lourdeur administrative et des contraintes sécuritaires voulues par les autorités.

Pour éviter d'avoir à gérer une descente illégale comme cela avait été le cas en 2010 (année où le dossier de Fécamp moto team avait été rejeté par la sous-préfecture), la Mairie de Fécamp a décidé de porter elle-même le dossier. C'est elle qui va organiser mais elle compte sur Fécamp moto team et Caux motos, l'association des motards de Fauville-en-Caux, pour mobiliser des bénévoles le jour de la descente. Le dossier, fin mai 2018, est en sous-préfecture du Havre. La municipalité espère une réponse début juin 20118.

Entretien avec Pierre Aubry, le 1er adjoint au maire de Fécamp :

La descente des motards de Fécamp rassemble tous les 13 juillet entre quatre et 6 000 motards. Ce sont plus de 20 000 spectateurs qui font le déplacement pour les admirer. Certainement le plus grand événement populaire de la ville.