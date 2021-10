Antoine Clamaran en Basse - Normandie et sur Tendance Ouest !

C'est la discothèque l'Apocalypse New qui fait venir Antoine Clamaran à Hambye (près de Villedieu) le vendredi 10 février prochain.

Avec presque 1,5 millions de disques vendus, Antoine Clamaran est devenu l'un des Djs français les plus célèbres au même titre que David Guetta ou Bob Sinclar.

Antoine Clamaran propose en ce moment son nouveau hit "Feeling You" avec la chanteuse espagnoles Soraya et Vince.

