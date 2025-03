Hambye. Quatre blessés légers après un choc frontal entre deux voitures

Un choc entre deux voitures a eu lieu jeudi 13 mars dans la soirée vers 19h40 à Hambye, dans le centre-Manche. Lors de ce choc à grande vitesse, les véhicules se sont touchés sur leurs côtés avant. Un est resté sur ses roues mais le second a basculé sur le côté.

Quatre personnes ont été légèrement blessées : un homme de 52 ans, un autre de 50 ans, un troisième de 44 ans et un dernier de 20 ans. Ils ont été transportés vers les hôpitaux de Coutances et Saint-Lô. Deux hommes de 28 et 24 ans sont indemnes. 18 pompiers ont été mobilisés.