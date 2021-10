Caen. Nouveaux abonnements de bus à la rentrée 2018-2019 à Caen

Les abonnements de bus changent à la rentrée 2018-2019 dans l'agglomération caennaise. Twisto et Keolis, opérateur privé de transports publics, lancent un nouveau forfait pour les moins de 18 ans, plus adapté aux collégiens et lycéens.

Un nouvel abonnement

La nouvelle délégation avec Keolis en janvier 2018 instaure un nouvel abonnement qui limite les discriminations. Ce nouveau forfait sera disponible à partir de la rentrée 2018-2019 sous deux formes : soit scolaire à 86€ par an, permettant un aller/retour par jour en semaine afin de se rendre au lieu de scolarité, ou alors un abonnement annuel de 198€ par an avec déplacements illimités dans l'agglomération caennaise, afin de favoriser la mobilité. La règle des 2,5km a été supprimée. Cette obligation imposait un forfait différent, plus cher, aux jeunes scolarisés à moins de 2,5km de leur domicile. Désormais, les deux abonnements, réservés aux 4-17 ans sont offerts sans condition géographique. Celui pour les moins de 26 ans existe toujours. C'est un choix pour rétablir une équité de traitement pour tous les jeunes de tous les âges, explique Rodolphe Thomas, vice-président de la Région Normandie.

Rodolphe Thomas Impossible de lire le son.

Pourquoi avoir pris du temps à mettre en place cette démarche ?

La délégation de janvier 2018 a permis de changer les termes du contrat qui étaient fixés avec Keolis et qui ne pouvaient être changés. Suite à de nombreuses plaintes et d'incompréhension des familles, la nouvelle délégation des services a poussé à rétablir une équité territoriale en supprimant la règle des 2,5km. La communauté urbaine a pu récupérer les compétences de transport, précédemment attribuées au département. Les abonnements passeront à la rentrée prochaine de 265,50€ à 198€ pour tous en illimité. Cela permettra aux familles de pouvoir inscrire leur enfant dans l'établissement de leur choix, et non en fonction de la zone géographique.

Rodolphe Thomas Impossible de lire le son.

De plus, le calcul était complexe et imposait d'embaucher une dizaine d'agents pour vérifier que la règle des 2,5km était bien respectée.

Transformer la politique de transports

Cette démarche s'inscrit dans le développement d'une politique de transports plus incitative. Avec la création du tramway, la communauté urbaine souhaite développer l'écocitoyenneté et la mobilité des usagers, notamment les jeunes, avec la création de l'abonnement pour faciliter financièrement et géographiquement les déplacements dans le territoire.

Les abonnements en chiffres

À ce jour, 7500 cartes scolaires sont délivrées dans Caen et son agglomération Caen la mer. La communauté urbaine a commencé à faire la publicité pour l'événement le 15 juin 2018 à travers des portes ouvertes dans des établissements scolaires, de la communication sur les bus et au sein d'associations de parents d'élèves. Depuis, 1750 dossiers (1500 en abonnement scolaire/250 en abonnement annuel) ont été signés pour la rentrée prochaine. Il est recommandé de s'inscrire avant la rentrée pour fluidifier les inscriptions. 850 nouveaux abonnements seront nécessaires pour amortir la différence de recettes tarifaires suite à la baisse des abonnements. Le réseau de transports a un coût annuel approximatif de 50 millions d'euros (sans prendre en compte l'amortissement de matériel). Les achats d'abonnements et de tickets représentent environ 12 millions de recettes tarifaires, ce qui couvre environ 1/5 du coût total. En comptant uniquement le fonctionnement du matériel, le coût total d'un voyage est d'environ 6,50€. À ce jour, les usagers paient un ticket de bus 1,50€.

Souscrire en agence 15 rue de Geôle, 14000 Caen ou sur le site internet twisto.fr. Tel. 02 31 15 55 55.