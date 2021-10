Festival. Archéo Jazz : des stars au château de Blainville-Crevon !

Du mercredi 27 au samedi 30 juin 2018, les ruines du château de Blainville-Crevon reprennent vie grâce aux nombreux concerts de l'Archéo Jazz. Née il y a 51 ans avec pour but de remettre en valeur le site médiéval du château de Blainville-Crevon, l'association Société d'étude et de culture de Blainville-Crevon organise depuis maintenant 41 ans un festival de musique dans la mouvance jazz sur ce site historique unique. Christophe Vergneault, membre de l'association et co-programmateur du festival nous en parle.

Quelle est l'originalité du festival ?

"Le festival est organisé dans l'enceinte d'un château médiéval du XIe siècle qui appartenait à la famille Mauquenchy. Le site, désormais propriété de l'association, a été l'objet de fouilles au cours de ces dernières décennies et est aujourd'hui classé monument historique. Les bénévoles de l'association ont remis à jour de belles ruines et exhumé des salles voûtées souterraines. Le château rasé à la révolution avait été utilisé comme carrière de pierres, mais grâce à ce travail, on peut encore voir les bases des tours, la motte féodale, les fossés et les remparts de ce château des ruines qui fournissent un cadre exceptionnel pour ce festival. Les concerts principaux se font sous un grand chapiteau ce qui nous permet d'accueillir plus de 2 400 personnes par soir. Il y a aussi une scène extérieure plus petite pour les premières parties dans l'enceinte du château."

Quelles seront les stars de cette nouvelle édition ?

"Après avoir accueilli lors des précédentes éditions Claude Nougaro, Kool and the gang, UB40, Véronique Sanson, Jimmy Cliff, DD Bridgewater, Marcus Miller, Thomas Dutronc, Earth wind and fire, nous avons la chance de pouvoir programmer Bernard Lavilliers cette année. C'est un projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps et un concert qui affiche déjà complet. Mais nous recevons aussi Manu Katché et Rokia Traoré. L'Archéo Jazz, s'il a été imaginé comme un festival jazz s'est vite diversifié et a inclus dans sa programmation de multiples formes dérivées du jazz. Cette année, on retrouve aussi bien de la soul et de l'acid-jazz avec Incognito que des chansons à textes avec pour base une musique jazzy avec Lavilliers, mais nous puisons aussi dans les racines du jazz, notamment à travers le répertoire de Rokia Traoré. Cependant, même si on explore à la fois les racines du jazz et ses déclinaisons, nous consacrons toujours deux soirées au jazz pur : avec Nicolas Noël, Incognito et Manu Katché."

Quelle orientation avez-vous souhaité donner à l'Archéo Jazz cette année ?

"Nous formons un comité de sélection de 15 bénévoles, trois d'entre nous sont vraiment dans la prospection étant en lien direct avec les maisons de productions, les autres ont davantage un rôle consultatif. Ensemble, nous avons établi une programmation assez éclectique mais pourtant il se dégage une ligne conductrice cette année avec une nette orientation vers les musiques sud américaines en particulier avec Gilberto Gil. À travers cette programmation, nous mettons un point d'honneur à présenter des concerts inédits avec de grandes têtes d'affiche. Dans la même soirée, nos spectateurs découvrent en première partie des groupes locaux comme Mon beau quartet (un big band), Openingwaves dans un registre soul et Maki, du jazz vocal. Ce sont des groupes qui sont choisis en fonction des têtes d'affiche afin de favoriser une certaine unité. Puis, en soirée, deux groupes de même niveau se succèdent avec un temps égal sur scène comme le big band local Christian Garros et Rokia Traoré le samedi 30 juin 2018."

Pratique. Mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 juin et samedi 30 juin 2018 au château de Blainville-Crevon. De 26 à 75 €. archeojazz.com