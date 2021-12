Exhumé par hasard dans les années 60, le site médiéval de Blainville-Crevon (Seine-Maritime) accueille depuis maintenant 40 ans l'Archéojazz. Vendu comme bien national à la révolution puis arasé au 19e siècle, cette auguste ruine possède des charmes inégalés et fournit un cadre propice pour cet événement destiné aux mélomanes.

Du jazz et bien plus encore

Si à sa naissance et comme son nom l'indique le festival était consacré à la musique jazz, en quarante ans d'activité celui-ci n'a cessé d'ouvrir ses horizons et offre une programmation toujours plus éclectique. Mais pour les amateurs de jazz, le festival qui se déroule sur 5 jours, dédie toujours une soirée à ce style.

Cette année ce sera autour de la figure du jazzman Gregory Porter que se déroulera cette soirée jazz. Mais à travers sa programmation le festival explore de larges horizons du reggae à la chanson française.

Des têtes d'affiches

Assez réputé au niveau national pour s'offrir en tête d'affiche ses dernières années Nougaro, Thomas Dutronc, Ibrahim Maalouf ou Kassav, les organisateurs se réjouissent cette année de la venue de Véronique Sanson, de Jean-Jacques Milteau déjà venu en 1997 ou encore du fameux groupe funk Earth Wind and Fire.

Avec la volonté de rendre hommage à des figures incontournables de la scène musicale des années 70 et 80 et le désir de faire découvrir leur dernières compositions, le festival donne aussi la parole à des artistes aux créations plus contemporaines comme Awa Ly ou Meddy Garville : deux amateurs de mixité musicale.

Une opportunité pour les groupes locaux

En plus de la grande scène, le festival offre une programmation off dès 18h tous les soirs du mardi 27 juin au samedi 1e juillet 2017. Dans ce cadre, elle invite de nombreux groupes locaux à monter sur scène et à se produire en public.

Les meilleurs groupes de l'année passée, Renards, Funky Jet, Y. Hervé & Strings, respectivement soul, funk et jazz seront même réunis pour une scène partagée en première partie du concert de Jean-Jacques Milteau le jeudi 29 juin 2017.

Pratique. Du 27 juin au 1e juillet. Château de Blainville-crevon. Tarifs 15 à 45 €. www.archeojazz.com

