Rouen. St-Étienne du Rouvray : 140 foyers à exproprier copropriété Robespierre

Une nouvelle étape est franchie à Saint-Étienne du Rouvray (Seine-Maritime) pour la copropriété Robespierre, au cœur du quartier du Château-Blanc. Cet ensemble de six immeubles (306 logements au total) fait l'objet de toutes les attentions, en raison notamment de son état de délabrement.

Mercredi 20 juin 2018, Fabienne Buccio, préfète de Seine-Maritime, a annoncé la mise en place d'un plan de sauvegarde ainsi que le lancement de travaux de sécurisation de l'immeuble Sorano (140 logements), qui pose le plus de problèmes. "Des travaux d'urgence, à hauteur de 200 000 euros, financés à 50 % par l'État.", précise Laurent Bresson, à la tête de la Direction départementale des territoires et de la mer de Seine-Maritime.

140 foyers à exproprier

"On estime aujourd'hui que cet immeuble n'est plus récupérable. De plus, il fait obstacle à un réaménagement de l'ensemble du quartier. Il provoque une coupure de l'urbanisation entre le cœur commercial et des parties plus récentes d'habitat." D'ici "trois à cinq ans", il sera donc purement et simplement démoli. Mais avant cela, il faudra exproprier les 140 copropriétaires. "Chaque famille se verra proposer une solution de relogement", assure Fabienne Buccio.

Au sein de la copropriété Robespierre, les impayés de charges s'élèvent à 1,7 million d'euros.

