Rouen. Gilets jaunes à Rouen : la préfète étudie une interdiction en centre-ville

Les annonces du gouvernement sur la possibilité d'interdire les manifestations des gilets jaunes dans certains quartiers ont un retentissement en Normandie. La préfète de Seine-Maritime, Fabienne Buccio, a déclaré, mercredi 20 mars 2019, qu'elle allait "prendre une décision" d'ici "certainement" jeudi 21 mars concernant le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime).

Dans l'attente de renseignements

"Prendre des arrêtés d'interdiction je l'ai déjà fait et plusieurs fois, rappelle Fabienne Buccio. Il y a des moments où il faut savoir les prendre. Mais quand on prend un arrêté d'interdiction, il faut aussi pouvoir le faire respecter." La préfète de Seine-Maritime prendra sa décision "en fonction des éléments qui vont [lui] remonter et qu'elle n'a pas encore totalement aujourd'hui".

Les services de l'État étudient actuellement l'ampleur que pourrait prendre l'acte XIX des gilets jaunes à Rouen avec "des renseignements que nous pouvons avoir, ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux", poursuit Fabienne Buccio. "On analyse tout ça pour prendre la décision la plus adaptée."

La préfète rappelle, dans le même temps, que la mobilisation du samedi 16 mars à Rouen a été plus calme que les précédentes : "On n'a pas eu de dégradations, surtout vis-à-vis des commerçants".

Nouvelle interdiction au rond-point des Vaches

Par contre, Fabienne Buccio l'annonce d'ores et déjà, elle va prendre un nouvel arrêté d'interdiction d'occupation du rond-point des Vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray, comme elle l'avait déjà fait mardi 12 mars. "Je m'apprête, pour ce rond-point qui reste un élément dur, à reprendre un arrêté."

"Je crois que ça suffit, ajoute la préfète de Seine-Maritime. Les services de l'ordre sont suffisamment intervenus et ont fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut légalement l'interdire de manière à ce qu'il y ait des actions plus fortes en matière de contraventions."

