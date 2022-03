Rouen. Nouvelle interdiction de manifester ce samedi dans le centre de Rouen

Faisant état du caractère "vindicatif et dangereux" des manifestations des gilets jaunes, le préfet de la Seine-Maritime, Pierre-André Durand a signé un nouvel arrêté d'interdiction de manifester dans le centre-ville de Rouen pour la journée du samedi 4 mai 2019, de 10h à 22h alors que doit se tenir l'acte XXV.

Périmètre identique

Le préfet rappelle que lors de la précédente mobilisation, samedi 27 avril, des manifestants ont bloqué à plusieurs reprises la circulation du métro et qu'un individu a été interpellé pour un feu de poubelles. "Les interdictions de manifestations [...] pour les manifestations des précédents samedis ont permis d'en garantir la sécurité", poursuit la préfecture.

Le périmètre reste le même que les samedis précédents. Il est délimité par la rue Jean-Lecanuet au nord, la rue de Fontenelle à l'ouest, la rue Racine, du général Giraud et du général Leclerc au sud et la rue de la République à l'est.

Périmètre d'interdiction. - Préfecture de la Seine-Maritime

Interdiction au rond-point des Vaches

La préfecture de la Seine-Maritime reprend également un arrêté d'interdiction d'occupation du rond-point des Vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray. Il est valable du samedi 4 mai à 3h au jeudi 9 mai à 23h.

L'arrêté souligne que des appels sur les réseaux sociaux ont été lancés pour réoccuper les ronds-points "pour les deux ans de l'élection d'Emmanuel Macron et en vue d'une reconquête des ronds-points par le barbecue".

Des arrêtés pour interdire la vente et l'utilisation de pétards et feux d'artifice ou encore la vente de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques ou inflammables ont été renouvelés pour le week-end.

A LIRE AUSSI.

Gilets jaunes à Rouen : nouvelle interdiction de manifester samedi

Gilets jaunes, acte XXIII : le centre-ville de Rouen à nouveau interdit