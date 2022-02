Rouen. Gilets jaunes à Rouen : nouvelle interdiction de manifester samedi

La décision était attendue : la préfète de Seine-Maritime a pris, jeudi 11 avril 2019, un nouvel arrêté d'interdiction de manifester pour la journée du samedi 13 avril. L'acte XXII des gilets jaunes ne pourra donc pas passer par l'hyper-centre de Rouen (Seine-Maritime).

135 euros d'amende

Déjà pris à trois reprises, ces arrêtés ont permis de "garantir la sécurité" du centre-ville de Rouen, "ce qui n'avait jamais été possible jusqu'alors malgré un déploiement important de forces de sécurité", explique l'arrêté d'interdiction.

Le périmètre concerné par l'interdiction de manifester est le même que les précédents samedis. Il est délimité par la rue Jean-Lecanuet au nord, la rue de Fontenelle à l'ouest, la rue Racine, du général Giraud et du général Leclerc au sud et la rue de la République à l'est.

Si des manifestants entrent dans le périmètre interdit, comme c'était le cas lors de l'acte XXI, les participants encourent 135 euros d'amende. Les organisateurs risquent, eux, six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.

Interdiction au rond-point des Vaches

La préfecture reconduit aussi un arrêté d'interdiction d'occupation du rond-point des Vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray, dans un périmètre de 300 mètres alentour, du samedi 13 avril à 1h jusqu'au mercredi 17 avril à 10 heures.

• Lire aussi. Gilets jaunes à Rouen : deux millions d'euros de dégât, les chantiers dans les temps



Enfin, deux arrêtés ont, à nouveau, été pris pour une durée du vendredi 12 avril à 18h au dimanche 14 avril au soir pour interdire la vente et l'utilisation de pétards et feux d'artifice dits de divertissement et la vente et l'utilisation de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs.

