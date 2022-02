Rouen. Gilets jaunes, Acte XXI : Engin de chantier brûlé, mobilier brisé et échauffourées à Rouen

La préfecture et les forces de l'ordre s'attendaient à des tensions, samedi 6 avril 2019.

Rouen (Seine-Maritime) était au cœur d'un appel régional pour l'acte XXI des Gilets jaunes et même d'un appel national. Quelques militants des régions voisines avaient fait le déplacement pour l'occasion et un dispositif de sécurité conséquent a été mis en place.

Les forces de l'ordre avait déployé un dispositif de sécurité important pour l'acte XXI rouennais. - Pierre Durand-Gratian

Le Gwenn-ha-du breton aperçu dans le cortège. - Pierre Durand-Gratian

Par ailleurs, la préfecture avait pris un arrêté d'interdiction de manifester dans l'hyper centre-ville pour le troisième samedi consécutif.

Dans la matinée, plusieurs centaines de militants se sont rassemblées à la préfecture et ont défilé autour du périmètre interdit. Ils ont effectué la jonction avec un cortège syndical dans le courant de la matinée.

Le petit cortège syndical a fait la jonction avec les gilets jaunes dans le courant de la matinée. - Pierre Durand-Gratian

La foule s'est dispersée pour la pause-déjeuner après un bref moment de tension avec les forces de l'ordre au niveau de la place de l'hôtel de ville.

La situation a commencé à se tendre à la mi-journée avec les forces de l'ordre. - Pierre Durand-Gratian

Changement d'ambiance dans l'après-midi

Comme souvent le samedi, changement d'ambiance et de population dans le courant de l'après-midi. Les syndicats ont quitté le cortège et des personnes cagoulés, vêtues de noir ont fait leur apparition. Les chants habituels se font entendre. "Tout le monde déteste la police" et le désormais traditionnel "Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi".

Environ 1000 manifestants ont arpenté les rues de la ville et ont commencé à allumer des feux de poubelle. Du mobilier urbain a été dégradé et un engin de chantier Manitou a même été enflammé par des personnes cagoulées vêtues de noir. Les pompiers sont intervenus pour maîtriser le sinistre, sous protection policière.

Des échauffourées ont également éclaté avec les forces de l'ordre qui ont massivement fait usage de gaz lacrymogènes, notamment sur le boulevard des Belges, pour tenter de disperser la foule.

Les manifestants ont petit à petit été poussés vers la rive gauche et les policiers se sont positionnés sur les ponts pour éviter leur retour dans le centre. Plusieurs dizaines ont quand même réussi à manifester en centre-ville en fin d'après-midi. À 18h15 selon la préfecture, 15 personnes avaient été verbalisées pour avoir violé l'interdiction de manifester. Elles vont écoper d'une contravention à 135 euros. D'autres devraient être verbalisés.

Par ailleurs, huit personnes avaient été interpellés en début de soirée.

Plusieurs manifestants ont été légèrement blessés et pris en charge par les médics. Les forces de l'ordre ont aussi procédé à des interpellations.

