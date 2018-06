Match Ajaccio-Le Havre : les sanctions tombent pour l'ACA !

En rendant son verdict plus d'un mois après les faits, c'est peu de dire que la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a pris son temps. Le mercredi 20 juin 2018, dans la soirée, l'organe disciplinaire de la Ligue a prononcé des sanctions contre l'AC Ajaccio, en réponse aux nombreux manquements au règlement qui avaient gâché le match de play-off entre les Corses et Le Havre AC (Seine-Maritime). Un match qui avait déjà été rejoué deux jours après la date prévue à cause de l'attaque du bus havrais par des supporters de l'ACA.

Sanctions lourdes pour l'ACA

Dans son compte rendu, la LFP a donc choisi de sanctionner le stade et le public ajaccien, avec deux matches à jouer à huis-clos, à cause des envahissements de terrain, des chants racistes entendus en tribunes et des jets d'objets sur la pelouse. Mais l'un des deux a déjà été purgé, puisque les Corses avaient joué et perdu leur match aller de barrage vers la Ligue 1 sur la pelouse de Montpellier (0-3 contre Toulouse).

L'entraineur de l'ACA, Olivier Pantaloni, était lui visé pour être revenu sur la pelouse donner des consignes avant la séance de tirs aux buts, alors qu'il avait été exclu pendant la rencontre. Il écope de quatre matches de suspension, dont un avec sursis. C'est finalement un joueur qui écope de la plus lourde sanction. Faiz Selemani, coupable d'avoir frappé le Havrais Jean-Philippe Mateta après son but, est suspendu pour sept matches.

Les sanctions infligées à l'AC Ajaccio sont dans l'ensemble assez lourdes, mais les Havrais pourront fustiger l'absence de réaction de la LFP à leur égard. Si l'ACA ne récolte que ce qu'il a semé, le HAC reste lui puni pour ce qu'il n'a pas commis.