Football : le bus des Havrais attaqué, le match du HAC est annulé

Le vendredi 18 mai 2018, Le Havre AC (Seine-Maritime) devait jouer un barrage de monter en Ligue 1 à Ajaccio. Mais le bus havrais a été pris pour cible par des supporters corses. Le match est donc annulé.

La décision vient de tomber : le barrage d'accession à la Ligue 1 entre Le Havre et Ajaccio, qui devait se jouer en Corse est annulé. Vendredi 18 mai 2018, les joueurs du HAC sont arrivés en bus au stade Coty. Mais aux abords de l'enceinte, le véhicule a été la cible de jets de pierres et de projectiles en tous genres par des supporters corses.

Retardée puis annulée

Après de longues minutes de doute et d'attente, la rencontre a été dans un premier temps retardée car les Ciel et Marine n'avaient pas pu rejoindre leurs vestiaires et se préparer. Finalement, à 20h15, un délégué de la Ligue de football professionnel a réuni la presse pour leur annoncer que le préfet avait pris sa décision. Le match est purement et simplement annulé pour ce soir.

Suite aux événements, le match est reporté #ACAHAC — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) 18 mai 2018

La Ligue devrait maintenant trancher sur une possible date pour remettre la rencontre à une autre date et prendre d'éventuelles sanctions contre le club Corse.