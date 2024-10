Le Débrief 100% HAC. Défaite à Lille, attaquants muets, Didier Digard : Alex Bonnet décrypte avec nous l'actu du club

Pour le premier épisode du podcast "Le Débrief 100% HAC", les équipes de Tendance Ouest, Foot Normand et du Courrier Cauchois avaient frappé fort en invitant Jean-Michel Roussier, président du club.

Un consultant de luxe

Mardi 1er octobre, pour le second épisode, nos journalistes ont cherché une voix qui porte, un exemple sur le terrain, une figure du club qui n'a cessé de mouiller le maillot. Et nous avons trouvé ! Alexandre Bonnet, c'est, au choix, près de 500 matchs avec le maillot du Havre, plus de 50 buts, un brassard de capitaine et plus de 10 ans à défendre les couleurs Ciel et Marine.

L'heure des débats

Le milieu de terrain, à la recherche d'un dernier challenge, a rejoint Célia Caradec, de Tendance Ouest, Mathieu Billeaud, de Foot Normand et Luc Gallais, du Courrier Cauchois, pour échanger sur l'actu chaude du HAC, avec deux débats au menu : Didier Digard est-il le principal fautif dans la défaite des siens face à Lille ? Et l'équipe peut-elle se maintenir en Ligue 1 avec des attaquants qui, pour l'instant, restent muets ? Bonne écoute !

Où écouter ce podcast ?

Notre série de podcasts sur le HAC est à retrouver sur Podcasts by Tendance Ouest, sur Foot Normand, sur Le Courrier Cauchois et sur toutes les plateformes de streaming.