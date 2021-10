Rouen. Football : les contours de l'effectif du FC Rouen se dessinent

La fin de saison a été longue et éprouvante, mais le travail n'est pas terminé du côté du FC Rouen (Seine-Maritime). Sauvés et maintenus en National 3 dans les dernières minutes de leur saison grâce à une victoire contre Bayeux (Calvados), les Diables Rouges doivent affûter leurs armes pour éviter de revivre la même galère en 2018-2019. Et pourquoi pas viser mieux et jouer les trouble-fêtes dans la lutte à l'accession en National 2.

Un mélange de neuf et d'ancien

Pour se donner toutes les chances d'y parvenir, les dirigeants Rouennais ont opté pour quelques changements d'envergure. Sur le banc, tout d'abord avec l'arrivée de David Giguel aux manettes de l'équipe première. Mais sur le terrain aussi, avec de nombreuses arrivées pour renouveler l'effectif. Quelques cadres vont rester pour assurer la continuité comme le gardien Tom Quedeville, les milieux Mustapha Benzia et Jason Benzia ou le défenseur Gauthier Bernard.

Mais David Giguel pose déjà son empreinte sur son effectif, avec les signatures de joueurs qu'il avait sous ses ordres la saison dernière à Déville-Maromme, comme Thomas Biziki ou Issakha Anne. Parmi les autres recrues du club Rouge et Blanc, l'entraîneur pourra s'appuyer sur le défenseur expérimenté Vincent Bourneuf ou sur l'ancien milieu de terrain de Louhans-Cuisaux, Mahamadou Diarra.