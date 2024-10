Disparition d'Owen. Le FC Rouen lui rendra hommage lors du match contre Sochaux

C'est sur les réseaux sociaux que l'annonce est tombée. Le corps retrouvé dans la Seine mardi 15 octobre au niveau de Canteleu serait bien celui d'Owen, 19 ans, disparu dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 octobre. Pour l'heure, le parquet de Rouen n'a pas confirmé l'information.

"Toute l'équipe du club de Saint-Jacques-sur-Darnétal est profondément bouleversée"

Sur l'un de ses réseaux, le club U.S. Saint-Jacques-sur-Darnétal Football au sein duquel Owen s'entraînait, s'est exprimé. "C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre joueur et ami, Owen Cerf. Toute l'équipe du club de Saint-Jacques-sur-Darnétal est profondément bouleversée par cette tragique nouvelle, peut-on lire sur la publication. En signe de solidarité, nous avons mis en place une cagnotte Leetchi pour soutenir la famille d'Owen." Plus de 5 000 euros ont déjà été récoltés.

"Owen état un fervent supporter du FCR"

Le club du FCR a lui aussi rendu hommage à Owen. "Owen, passionné de football, était un fervent supporter du FCR. En tant que président du club, je suis profondément affecté, livre Iwan Poster, président du FCR. Pour honorer la mémoire d'Owen, un hommage lui sera rendu lors du match du FCR-Sochaux", prévu le mercredi 23 octobre.

Pour rappel, Owen, 19 ans, n'a plus été vu depuis une soirée en boîte de nuit à Rouen dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 octobre. Depuis sa disparition, ses proches avaient publié de nombreux posts sur les réseaux sociaux et coller des affiches dans la ville pour le retrouver.

