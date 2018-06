Handball : Benoît Guillous quitte la présidence du HAC

Arrivé en mai 2012 à la présidence du club de handball féminin du Havre AC, Benoît Guillous, dont le mandat arrivait à terme, a décidé de ne pas se représenter. Il l'a officiellement annoncé jeudi 14 juin 2018 lors de l'assemblée générale du club. " Il me semble judicieux de passer la main. Je suis pas mal fatigué. J'ai besoin de me reposer, de me ressourcer auprès de ma famille ", a-t-il déclaré en exclusivité à Tendance Ouest.

Malgré la relégation en D2, un an seulement après le retour du HAC dans l'élite, Benoît Guillous n'a pas le sentiment de partir sur un échec. Au contraire, il se dit " fier d'avoir structuré le club et de l'avoir assaini financièrement. Tous les budgets pour la saison prochaine sont ficelés. Tout est prêt pour que le HAC rebondisse. "

" Porter le club au plus haut niveau "

Pour y parvenir, le club havrais mise sur une co-présidence formée de Guillaume Milert, directeur au Havre du centre d'appels Ceacom, et Oumou Niang-Fouquet, ancienne joueuse du HAC et du HB Octeville, également connue pour être conseillère régionale PS de Seine-Maritime. " Pour poursuivre le travail de Benoît au HAC Handball, l'esprit d'équipe la cohésion, la formation, l'ambition seront les mots qui guideront notre action. Guillaume Milert et moi travaillerons à porter le club au plus haut niveau ", a-t-elle posté sur son compte Twitter.

