Hors Normandie. Jeux vidéo : le bilan des conférences de l'E3 2018

Nintendo clôturait les conférences de l'E3 mardi 12 juin 2018 à 18 heures, heure Française. Une édition sans annonce de nouvelle machine mais avec l'accent mis sur les jeux. Retrouvez le récapitulatif des principales annonces :

Conférence Bethesda

L'heure est aux suites pour l'éditeur américain qui a présenté, brièvement, un prometteur Rage 2 et une suite au très nerveux et très rythmé Doom. La suite la plus attendue par les fans de RPG occidentaux était l'annonce de Elder Scrolls VI, que l'on a entre-aperçu dans un trailer qui montre une région montagneuse. On va encore pouvoir certainement s'attendre à un monde ouvert très vaste. L'autre très grosse annonce était celle d'un nouveau jeu de la saga post-apocalyptique Fallout. Celui-ci s'appellera Fallout 76. L'éditeur avait déjà communiqué avant l'E3 mais on ne savait pas à quoi s'attendre niveau gameplay. On sait désormais que l'on pourra jouer en solo mais que le jeu sera principalement mutlijoueur. Le monde ouvert de Fallout 76 sera quatre fois plus grand que celui de Fallout 4. Cette conférence n'aura pas déçu les fans grâce à ces annonces de suites de sagas phares du jeu vidéo.

Le nouvel Elder scrolls sera très attendu par les fans - Capture d'écran

Conférence Electronic Arts

L'éditeur canadien avait intrigué les fans en 2017 avec des images impressionnantes d'Anthem, le nouveau jeu du studio Bioware connu pour ses jeux aux graphismes époustouflants. EA en a montré un peu plus cette année mais a laissé de nombreuses personnes sur leur faim, l'éditeur n'ayant pas montré beaucoup de mécaniques de gameplay. On sait cependant que le jeu sortira en février 2019. Battlefield V a été présenté par une bande-annonce et devrait vraisemblablement embarquer, c'est la mode en ce moment, un mode battle royale. Le nouveau jeu de football, FIFA 19, a montré sa principale nouveauté : l'intégration de la Champion's League. FIFA 18 avait été très critiqué à cause de son gameplay, le nouvel opus comportera des améliorations. De nouveaux personnages seront présents dans Star Wars Battlefront 2 et la saga de George Lucas sera encore mise en avant par l'éditeur dans le futur puisqu'un jeu solo (où l'on n'incarnera pas Han) a été annoncé. Il s'intitulera Jedi Fallen Order.

Anthem promet des graphismes superbes - Capture d'écran

Conférence Xbox

Cette année, le constructeur américain était attendu au tournant. Les joueurs attendaient des nouveautés alors que peu de jeux exclusifs sont sortis après la venue de la Xbox One X. La firme a misé sur ses licences qui plaisent le plus aux joueurs qui jouent sur la plateforme américaine. Ont ainsi été annoncés un nouveau Gears of war, le cinquième, et des spin-offs à cette série et un nouveau Forza Horizon. L'annonce la plus attendue a été celle d'un nouveau jeu Halo, dont la musique a retenti dans la salle pour Halo Infinite, qui devrait présenter un monde ouvert, une première dans la série.

Concernant les éditeurs tiers, la conférence Xbox a montré de nombreuses nouveautés, à commencer par Devil May Cry 5, une vieille licence qui fait peau neuve avec des séquences au rythme frénétique et à l'action débridée. Cyberpunk 2077, des créateurs de The Witcher, était très attendu. Un trailer a été dévoilé lors de la conférence Xbox et du gameplay ensuite. Le jeu est extrêmement attendu chez les fans du studio polonais CD Projekt. Le jeu d'Ubisoft, The Division 2, prendra place à Washington et essayera de reproduire le succès du premier. En 2019, sortira Jump Force, un jeu de combat mélant des mangas très appréciés comme Dragon Ball, One Piece, Death Note et Naruto. Dying Light 2 rappelle Mirror's Edge dans ses mécaniques de jeu et aura des choix qui auront des conséquences sur le monde ouvert.

Conférence Ubisoft

Deux très grosses annonces et du classique derrière, c'est ce que l'on retient de la conférence des Bretons d'Ubisoft. Beyond Good and Evil 2, suite d'un jeu acclamé par la critique mais boudé par le public, a été dévoilé via une très belle bande-annonce où on peut supposer que l'héroïne du premier jeu est devenue l'ennemi de la suite. Le nouvel Assassins Creed s'avère prometteur et emmènera le joueur chez le monde Romain. Il s'intitulera Assassins Creed Unity et sortira le vendredi 5 octobre 2018. Ubisoft a aussi évoqué ses prochaines sorties, dont certaines sont très proches, comme The Crew 2, qui sort fin juin 2018 et où on pourra jouer aussi bien avec des motos qu'avec des avions et des voitures. Les motos seront aussi à l'honneur dans Trials Rising. Skull and Bones, le jeu de pirates a également montré un peu de gameplay.

Beyond Good and Evil 2 - Capture d'écran

Conférence Playstation

Le constructeur Japonais a misé sur les deux jeux exclusifs à Sony les plus attendus et ils n'ont pas déçu ! The Last of Us Part II a présenté une bande-annonce haletante, mêlant séquences d'émotion et action frénétique. Ghost of Tsushima plongera, lui, les joueurs dans un monde de samouraï et ressemble à un mélange entre Batman Arkham Asylum et Tenchu. Spiderman a lui aussi des airs de batman dans son système de détection des ennemis. Le jeu d'Hideo Kojima Death Stranding s'est, quant à lui, montré mais reste encore mystérieux alors que Résident Evil 2 aura le droit à un coup de jeune.

Day's gone fait partie des exclusivités Playstation - Capture d'écran

Conférence Nintendo

Le Nintendo Direct, une vidéo déjà enregistrée, a livré quelques nouveautés pour la Nintendo Switch. Le nouveau Super Smash Bros était très attendu. Ce sera une version ultimate avec pas moins de 65 personnages. De quoi ravir les fans du jeu de combat. Overcooked 2 promet également d'être hilarant à plusieurs et promet des moments de complicité et de rivalité à plusieurs tout comme dans Super Mario Party en espérant que le jeu soit meilleur que les derniers épisodes de la série, en demi-teinte. Le très populaire Fortnite fait également son apparition sur la console nippone et a déjà été téléchargé plus de deux millions de fois.

Super Smash revient pour une version ultimate - Capture d'écran