Aujourd'hui Sony dévoile sa nouvelle console, la PS4

Sony a invité la presse pour un événement mystère consacré à la PlayStation à New York à 18H00 locales, avec pour seules indications: "PlayStation: l'évolution. Soyez le premier à savoir".

Les observateurs parient sur l'annonce d'une "PlayStation 4" (PS4), qui succèderait à la PS3 lancée fin 2006 et écoulée depuis à 77 millions d'exemplaires, selon des données récentes du cabinet de recherche IDC.

Les principaux fabricants de consoles sont en train de renouveler leurs appareils, dont la dernière génération a plus de six ans.

Le groupe japonais Nintendo a été le premier à dégainer en novembre avec sa Wii U. L'appareil succède à la Wii, qui a contribué à élargir le public des jeux vidéo avec sa télécommande à détection de mouvement et s'est vendue à 100 millions d'exemplaires depuis 2006.

Mais la nouvelle version n'a pas pour l'instant le même succès. Nintendo a indiqué fin janvier en avoir écoulé seulement 3,06 millions d'exemplaires et a révisé à la baisse ses prévisions de ventes d'ici fin mars à 4 millions, contre 5,5 millions espérées au départ.

Les analystes s'attendent aussi à voir cette année le troisième grand acteur du secteur, l'américain Microsoft, lancer le successeur de sa Xbox 360, dont 76 millions d'exemplaires ont été vendus depuis 2005, selon IDC.

Féroce concurrence des smartphones et des tablettes

Les fabricants bravent toutefois un marché moins favorable ces dernières années aux consoles de jeux traditionnelles.

Malgré son succès, les ventes de la PS3 ont ainsi été nettement inférieures à celles de la PlayStation initiale sortie fin 1994 (102,4 millions d'exemplaires) et de la PS2, qui remonte à 2000 (155 millions).

L'audience des jeux vidéo s'est certes étendue ces dernières années à un plus grand public, allant au-delà des utilisateurs les plus chevronnés et les plus exigeants. Mais aux consoles traditionnelles, les nouveaux joueurs préfèrent de plus en plus souvent d'autres appareils, comme les smartphones et les tablettes, et des applications de jeu bon marché voire gratuites.

Lewis Ward, analyste chez IDC, estimait toutefois dans une étude récente que les consoles garderaient leurs positions dans les foyers grâce à l'élargissement de leur offre au visionnage de films ou d'émissions de télévision en streaming, ainsi qu'à d'autres produits de loisir.

Le journal japonais Asahi affirmait récemment que la PS4, enrichie de multiples fonctions par rapport à la PS3, serait justement conçue pour recevoir tous les contenus audiovisuels distribués en ligne par Sony et pour interagir avec les smartphones.

Le Wall Street Journal a aussi affirmé ce week-end qu'elle permettrait d'utiliser non seulement les jeux vidéo vendus sur CD, mais aussi des jeux proposés sur internet en streaming (en flux sans téléchargement).

Les rumeurs qui circulent évoquent également, entre autres, une intégration aux réseaux sociaux en ligne, une manette dotée de fonctions tactiles, une compatibilité avec l'ultra haute définition et la 3D, et le recours à des puces plus puissantes.

L'une des questions cruciales sera de savoir si l'appareil restera compatible avec les jeux édités pour ses prédécesseurs, ainsi que le nombre de jeux disponibles dès le lancement.

Si Sony veut motiver les consommateurs à remplacer leur console actuelle, "ils doivent montrer des jeux qui vont convaincre les gens (...) de dépenser de l'argent", note Mike Hickey, analyste chez National Alliance Capital Market, pour qui le manque de titres convaincants est une des raisons de l'accueil plutôt frais réservé jusqu'ici à la Wii U.