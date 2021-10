E3 2013: présentation de la PS4 et de la Xbox one

La grand messe du jeu vidéo a commencé hier à Los Angeles. Et les conférences tant attendues des 2 mastodontes Microsoft et Sony ont eu lieu. C'est la firme américaine qui a ouvert le bal avec des précisions sur sa Xbox one.

La console devra être connectée à internet au moins 1 fois toutes les 24h pour pouvoir jouer, même hors ligne. Les jeux ne pourront être prêtés et pour les revendre, il faudra passer par des magasins agréés. Heureusement, microsoft a su montrer de bons jeux en préparation pour la console qui sortira en novembre à 499€.

Du côté de Sony, qui a fait sa conférence juste après, on frappe fort et on met la pression sur microsoft. Aucun blocage des jeux d'occasion, pas de connexion internet obligatoire et pas de zonage. Par contre le jeu en ligne devient payant sur le playstation 4, ce qui n'était pas encore le cas pour la PS3, seulement pour la 360 .

Enfin, la console sortira en décembre, soit 1 mois après la xbox one, mais à 399€ contre 499 !