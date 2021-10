Les meilleures ventes de Jeux vidéo en France

Place à une nouveauté en tête des ventes cette semaine! Fifa 15 perd (temporairement?) sa place de leader au profit de "The Evil Within". Est-ce l'approche d'Halloween qui profite à ce jeu d'horreur? En tout cas c'est une belle entrée en matière pour le jeu de Bethesda. L'éditeur ne fait pas que des jeux de rôle à succès (Skyrim et Oblivion et compagnie, c'est eux!). Dans ce nouveau jeu, à part les frissons, vous aurez droit à de l'infiltration et de l'action, une recette qui devrait l'aider à tenir dans le top 5 ces prochaines semaines. Un jeu qui se rapproche de Resident Evil 4. A part cette nouveauté, le classement comporte toujours Fifa 15 et Super Smash Bros avec un bouche à oreilles très positif.

Le classements entre le 13 et le 19 octobre