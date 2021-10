Meilleures ventes de jeux vidéo en France: des nouveautés au top!

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 24 février au 2 mars



1)Thief (PS4) NOUVEAU

2)Thief (Xbox one) NOUVEAU

3)Castlevania : lords of shadow 2 (PS3) NOUVEAU

Que du neuf cette semaine ! Les gamers sortent de leur hibernation et veulent du nouveau et ça se voit ! Ils veulent d'ailleurs nourrir leurs nouvelles consoles qui ont bien peu à se mettre sous la dent. C'est pourquoi, pour l'une des premières fois, c'est un jeu PS4 n°1 et un jeu Xbox One n°2 en tête des ventes. Cela faisait 5 ans qu'il a été annoncé, c'est "Thief" qui veut dire voleur et c'est donc un jeu d'infiltration. Malheureusement beaucoup d'attente pour un mauvais rendu, scénario et réalisation médiocres. Mais comme on dit : on ne fait pas les difficiles quand la famine règne !

Et à la 3ème place, c'est aussi un nouveau jeu, cette fois sur PS3 Castlevania : lords of shadow 2 . C'est la suite directe du précédent épisode. Vous incarnez Dracula qui va devoir empêcher l'arrivée de Satan sur Terre. Grâce à plusieurs pouvoirs, il va vous falloir vous frayer un chemin à travers votre château en affrontant des hordes d'ennemis et de multiples boss.