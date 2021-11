Hors Normandie. Gagnez la dernière PS4 Slim noire sur Tendance Ouest

Participez au tirage au sort du vendredi 3 novembre 2017 pour gagner la dernière PS4 Slim noire, LA console de jeux de chez Sony avec 500 Go et sa nouvelle manette DUAL-SHOCK 4 (nouveau joystick, changement de la sensibilité des deux gâchettes, pavé tactile, haut parleur sur la manette, la touche SHARE permet d'enregistrer une vidéo de votre partie et de la partager et de nombreuses nouvelles options). Valeur: 350€.

Jouez par SMS et envoyez le code TO au 7 11 12 (65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort le vendredi 3 novembre 2017, à 8h45.