Hors Normandie. Gagnez votre Nintendo Switch et votre jeu sur Tendance Ouest

Gagnez votre Nintendo Switch, qui s'adapte à votre mode de vie, à la fois console de salon et console portable, et le jeu "1,2 Switch" qui regroupe 28 jeux et défis (valeur de 380€).

Toute la semaine retrouvez Tendance Ouest à la Foire du Havre et participez au défi Switch. Faites le meilleur score et gagnez l'une des 2 consoles Nintendo Switch mise en jeu par Tendance Ouest.

Jouez par SMS et envoyez le code TENDANCE au 7 11 12 (65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort le vendredi 17 novembre 2017, à 8h45.