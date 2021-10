Délinquance en baisse de 3,99 % dans le Calvados en 2011

La zone police, qui couvre les cinq principaux secteurs urbains du Calvados (Caen, Dives-sur-Mer, Deauville, Lisieux et Honfleur), soit 38 communes pour 272 882 habitants, a ainsi enregistré une baisse de 6,2 % de la délinquance générale en 2011, alors que la zone gendarmerie qui s'occupe des 706 autres communes, a vu la délinquance augmenter de 0,56 %.



"A l'image de ce qui se passe en France, le nombre de cambriolage est en forte hausse", a souligné le Préfet du Calvados, Didier Lallement : + 13,55 %, contre environ 16 % à l'échelon national. "Dans bien des cas, il suffirait que les victimes ferment la porte de leur maison. Il s'agit le plus souvent d'une délinquance de jours et il fréquent que les délinquants fassent toutes les maisons à la suite dans une même rue". C'est en zone gendarmerie que l'augmentation des cambriolages est la plus forte : +31 %, avec 1 215 faits enregistrés en 2011. "Nous enregistrons notamment plus de cambriolages sur la Côte Fleurie que dans le Pays d'Auge pour mon secteur", a fait savoir le Procureur de Lisieux, Bruno Dieudonné.



Par ailleurs, le nombre d'atteintes volontaires à l'intégrité des personnes est en baisse de 3,90 % sur un an. "En zone gendarmerie, nous observons une baisse de 30 % des vols avec violence", indique le colonel Philippe Ott. Idem pour les atteintes aux biens à -1,60 %, et pour les escroqueries et autres infractions économiques et financières à -5,43 %.