Caen. Réseaux sociaux : des supporters du SM Caen soutiennent le HAC !

C'est le sujet qui agite le monde du football. Vendredi 18 mai 2018, le bus des joueurs du club du Havre (Seine-Maritime) a été la cible de jets de pierres et de projectiles avant le match qui l'opposait au AC Ajaccio, à l'occasion d'un match des barrages pour la montée en Ligue 1.

Devant la pression, le bus n'avait pas pu emmener les joueurs au stade. Le match a finalement eu lieu le dimanche 20 mai 2018 et le club seinomarin s'est incliné aux tirs-aux-buts dans des conditions tout aussi rocambolesques. Le match a fini à neuf contre neuf et des supporters ont notamment envahi la pelouse après un but.

• À lire aussi. Barrage de L2 Ajaccio-Le Havre : encore des incidents et une polémique

• À lire aussi. AC Ajaccio-HAC : le club havrais saisit la LFP et porte plainte



8/ Nous demandons donc au titre du HAC, par rapport à ces violations des droits, que la @LFPfr déclare le match perdu pour l'AC Ajaccio par pénalités, le HAC vainqueur de ce match et la réception de l'équipe de Toulouse par le HAC au @StadeOceane mercredi soir pour les barrages. — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) 21 mai 2018

Les Havrais reçoivent beaucoup de messages de soutien sur les réseaux sociaux et, chose assez rare pour être soulignée, ils reçoivent également beaucoup de soutien des supporters caennais ! Alors que les supporters des deux clubs s'affrontent généralement à coups de joutes verbales, la rivalité s'est effacée le temps d'une soirée pour une bonne partie d'entre-eux face à ce qu'ils prennent pour une injustice. Les Caennais ont été nombreux à tweeter ou re-tweetter des messages de soutiens pour leurs homologues havrais.

Invité de la rédaction de Tendance Ouest, mardi 22 mai 2018, Gilles Sergent, nouveau président du Stade Malherbe Caen s'est aussi exprimé dans ce dossier :

Gilles Sergent Impossible de lire le son.

Je supporte Caen, je chambre le HAC, là Normandie et Rouge et Bleue mais j'espère que vous allez avoir ce match gagner ! #TeamNormandie https://t.co/EDGONki9Nb — Le blagueur fou (@ValentinLlv) 21 mai 2018

Le bras, non.

Mais sinon une bonne partie de WAM était pour Le Havre ce soir, cette élimination est particulièrement injuste. — We Are Malherbe (@WeAreMalherbe) 20 mai 2018

Quel fiasco ce #ACAHAC, on est bien ce soir derrière notre écran. — Planète Malherbe🔴🔵 (@MalherbePlanete) 20 mai 2018

J'ai presque de la peine pour vous ce soir 😭 — La SMAcadémie (@La_SMAcademie) 20 mai 2018

Mais quelle honte https://t.co/IVLKyvtSHr — Lucie (@LucieBacon) 21 mai 2018