Caen. À 11 ans ils font déjà des propositions de loi

Faire des propositions de loi quand on n'a que 11 ans. C'est possible avec le Parlement des enfants, mis en place cette année par Laurence Dumont pour la deuxième année consécutive. L'objectif de ce projet ? Enseigner la fonction de législateur à de jeunes élèves de CM2. Dans ce cadre, 180 élèves étaient réunis, vendredi 18 mai 2018 à la salle Sablier à Ifs (Calvados). 7 classes font partie intégrante du projet, des écoles de Caen, Ifs, Giberville et Hérouville-Saint-Clair. "Je suis allée dans les différentes classes pour expliquer comment fonctionne l'Assemblée nationale, à quoi sert un député, comment on rédige une loi…" explique Laurence Dumont. Avec l'aide de leurs enseignants, les élèves ont rédigé des propositions de loi au terme de discussions qui s'apparentent à des débats démocratiques.

Des thèmes relatifs à la protection

Les législateurs en herbe ont donc présenté leurs textes, chacun leur tour. Après leur discours, ils ont pu échanger avec les élèves des autres classes afin de répondre à certaines interrogations. Parmi les thèmes abordés, des sujets d'actualité et prépondérants à l'école : harcèlement scolaire, tabagisme passif, pesticides chimiques à la cantine… "On se rend compte que beaucoup de thèmes relèvent de la notion de protection. Les enfants ont une forme d'inquiétude à laquelle ils répondent par des idées de propositions de loi" indique la députée. Elif Ucar, élève en CM2 à l'école Louis Lechatellier (Caen) a travaillé avec ses camarades sur ce sujet : "On veut supprimer les pesticides chimiques dans les champs et dans les restaurants scolaires. On voudrait aussi manger des produits bio à la cantine. Cela permettrait de limiter le nombre de maladies comme le cancer par exemple."

Comme des grands à l'Assemblée nationale

"Le vendredi 15 juin 2018, nous allons emmener tous les élèves à Paris. Ils visiteront l'Assemblée nationale et proposeront leurs projets de loi dans un hémicycle prévu à cet effet" indique la députée. L'occasion pour certains qui n'ont pas encore eu la chance d'y aller, de découvrir la capitale et, qui sait, de déclencher une vocation de législateur. "J'ai vraiment hâte d'y aller" s'enthousiasme Elif. Enfin, les propositions de lois des enfants seront dûment examinées puis votées, comme celles des plus grands.