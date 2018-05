Le délégué interministériel à la sécurité routière en Normandie

Il est le "monsieur routes" de l'État. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, poursuit son tour de France des régions en Normandie, mercredi 16 mai 2018, pour expliquer les mesures actées en janvier par le comité interministériel présidé par le Premier ministre.

Dans la matinée, Emmanuel Barbe a participé au collège départemental de la sécurité routière dans le Calvados, aux côtés de la gendarmerie, de la police, des sapeurs-pompiers, de gestionnaires de voirie et d'associations de prévention. Dans ce département, 45 personnes ont été tuées sur les routes en 2017, 680 ont été blessées. Neuf sont mortes depuis le 1er janvier 2018. Emmanuel Barbe se rendra ensuite dans l'après-midi à la préfecture de la Manche, à Saint-Lô. Il sera le lundi 28 mai 2018 dans l'Orne.

A l'issue du collège départemental de sécurité routière, a été signé le Document général d'orientation (DGO) fixant les enjeux d'action pour 2018-2022: usagers vulnérables (piétons, cyclistes), jeunes et séniors, 2 roues et répression de la conduite sous alcool et stupéfiants pic.twitter.com/rI6ElGB4bm