Rouen. Perturbations à prévoir jusqu'en octobre autour de la gare de Rouen

Les automobilistes doivent faire avec de nouveaux changements de circulation à Rouen (Seine-Maritime), depuis lundi 14 mai 2018. En cause : la deuxième phase des travaux de réaménagement de la gare et de ses abords. Les premiers coups de pelle ont été donnés en mars dans la rue du champ des oiseaux, mais les perturbations les plus importantes sont à venir.

"Les entreprises vont rénover la voirie de la rue de La Rochefoucauld, de la partie Est de la place Tissot et de la partie Est de la rue Jeanne d'Arc", détaille la Métropole Rouen Normandie, qui pilote ces travaux. Cette nouvelle phase doit durer cinq mois pour se terminer en octobre 2018. Le nouveau parvis de la gare devrait être terminé à la fin de l'année.

Plusieurs rues fermées

Pour permettre le bon déroulement du chantier de réaménagement, la rue Jeanne d'Arc est fermée dans le sens Sud-Nord entre la gare et le boulevard de la Marne. Par contre, la circulation continue à se faire dans l'autre sens.

À noter que l'accès au parking de la gare, en provenance des boulevards, se fait par la rue du champ des oiseaux qui a été réaménagée. "Les travaux commenceront sur la rue de La Rochefoucauld puis descendront sur le parvis et la rue Jeanne d'Arc", précise la Métropole Rouen Normandie. Par contre, les commerces comme les habitations sont toujours accessibles pendant le chantier.

Plan de circulation - Métropole Rouen Normandie