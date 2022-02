La construction du talus le long de l'avenue Jean-Rondeaux à Rouen (Seine-Maritime) prend forme. Destiné à élargir l'avenue pour accueillir la nouvelle ligne de transport en commun T4 et construire un trottoir large et agréable entre la route et la futur ligne de Teor, il devrait être fini d'ici fin septembre. Pour ces travaux, dont le coût s'élève à deux millions d'euros, ce sont près de 25 000 m3 de matériaux qui vont être acheminés par bateau pour limiter l'empreinte carbone.

"Tous les matériaux sont acheminés de la barge jusqu'au chantier par des camions, à raison de 1 250m3 par jours", explique Frédéric Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie. Une organisation qui permet de ne pas encombrer la circulation.

Un aménagements en deux temps

Le talus s'élèvera à deux mètres au dessus de la route pour qu'il soit naturellement tassé. Ces premiers aménagements du futur Écoquartier quartier Flaubert devraient permettre de récupérer 90 hectares de terrain. Par la suite, une phase de remblais (qui coûtera trois millions d'euros) sera réalisée jusqu'en 2019 afin d'accueillir la construction du premier îlot.

Ce programme accueillera 400 logements et 16 500 m² de bureaux ainsi que la ligne T4. Tous les détails seront donnés en novembre au cours d'une présentation à la Maison des architectes.