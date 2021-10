Rouen. Rouen : le pic des chantiers passé, retour quasi à la normale

Après plus d'un mois de fermeture totale, le pont Guillaume le Conquérant a rouvert, lundi 27 août 2018. Les voitures peuvent de nouveau l'emprunter pour passer entre les deux rives de Rouen (Seine-Maritime). Les deux rampes d'accès en tête nord du pont sont aussi de nouveau accessibles depuis le quai et depuis la rue Duguay-Trouin.

Préparer l'arrivée de la T4

Deux voies sont ouvertes à la circulation dans chaque sens. Par contre, les piétons doivent être encore patients car les trottoirs ne sont pas achevés. Ils doivent continuer à emprunter le passage situé sous le tablier du pont.

"Nous devons refaire l'étanchéité du pont et l'aménagement de surface, avait précisé Olivier Rusch, directeur général adjoint en charge des grands travaux à la Métropole Rouen Normandie, au moment du début du chantier. L'ouvrage a un certain âge, il faut lui faire un certain nombre de réparations et de maintenance."

Un nouvel enrobé habille le pont Guillaume, mais les trottoirs restent encore à terminer. - Amaury Tremblay

Avec ces travaux, il s'agit aussi de préparer l'arrivée de la future ligne de Teor T4, qui circulera entre le Boulingrin et le Zénith. Une voie réservée au Teor est aménagée en direction de la rive gauche. Tandis que dans l'autre sens, le bus circulera au milieu de la circulation.

Retour du métro

Au même moment, le métro circule à nouveau entre les rives droite et gauche. Pendant plus d'un mois, des navettes de substitution ont été mises en place entre les stations Boulingrin et Honoré de Balzac. Une interruption de la circulation qui a permis de rénover les cinq stations souterraines et de remplacer les rails le long de l'avenue de Bretagne ainsi que les lames de bois sur le pont Jeanne d'Arc.

"Il y avait besoin, ça date quand même de plusieurs dizaines d'années, affirme Chrisline Jourdaine, usagère du métro entre les deux rives. Il y avait besoin de remettre les choses en conformité et en sécurité." Elle pointe, toute fois, les navettes de substitutions qui ont parfois été prises d'assaut par les usagers. "Un bus, ça ne contient pas autant qu'un métro", ajoute-t-elle.

Encore quelques perturbations sont prévues sur la circulation du métro. Le service sera interrompu sur l'ensemble de la ligne tous les soirs, jusqu'au samedi 1er septembre 2018. Les navettes de substitution prendront le relais de 20 heures à la fin du service.