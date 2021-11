Rouen. Rouen : un appel à projet pour l'espace 105

Métropole Rouen Normandie, ville de Rouen et Haropa veulent faire de cet espace 105 un nouveau lieu d'animations sur les quais. Des manifestations d'intérêts étaient parvenues en dehors des délais du grand projet "Réinventez la Seine" pour ce lieu situé à proximité du centre-ville et tout proche de la future ligne de transports en commun. Le projet, voisin (comme son nom l'indique) du 106, la salle de concert, devra s'intégrer à l'espace portuaire, participer à l'activité économique et respecter des contraintes environnementales strictes et des contraintes spécifiques propres au lieu, sur les quais de Seine. Pour le reste, tout est possible.

Écoutez à ce sujet Frédéric Sanchez, le président de la Métropole Rouen Normandie :

Frédéric Sanchez Impossible de lire le son.

Les porteurs de projet ont jusqu'au 22 décembre pour remettre leur candidature.

A LIRE AUSSI.

Hangar 107 à Rouen: la première pierre est posée

De nouveaux projets pour les quais de Rouen

En Seine-Maritime, une voie ferrée transformée en voie verte pour vélos et piétons

Au coeur du 108, futur siège de la Métropole Rouen Normandie [PHOTOS]

Rouen sera la première métropole d'Europe à expérimenter la voiture sans chauffeur