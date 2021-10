Très haut débit : le précurseur caennais s’appelle Caen.com

Après les premières connexions réalisées dès 2008, le réseau réservé aux professionnels compte aujourd’hui 165 clients. La mise en place et la gestion de l’infrastructure a été confiée dès 2004 à Caen.com, filiale du groupe Covage, via une délégation de service public. “Il faut bien distinguer l’infrastructure que va construire Orange et qui s’adresse aux particuliers et aux professionnels qui le souhaitent, à l’infrastructure qui est la nôtre, offrant plus de garanties, et qui s’adresse aux entreprises uniquement”, indique Arnault Parent, responsable commercial.

Pas moins de 29 zones industrielles y sont déjà reliées, sur les 34 que compte Caen la mer. Dans les hautes sphères des négociations, Orange et Covage discutent pour que l’opérateur historique ne “fibre pas” là où Caen.com est déjà passé...

