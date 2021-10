Internet : le très haut débit pour tous à Caen !

A lire aussi > Très haut débit : le précurseur caennais s’appelle Caen.com

La nouvelle aurait pu faire l’effet d’une bombe. Mais étant dans les tuyaux depuis plusieurs années déjà, l’effet de surprise a eu le temps de s’estomper. L’agglomération Caen la mer s’apprête à entrer dans une nouvelle ère en matière d’internet, avec l’arrivée prochaine du “très haut débit” sur l’ensemble de ses 29 communes. L’opérateur historique Orange a ainsi présenté mardi 3 janvier à Caen, son plan de déploiement de la fibre optique jusqu’aux entreprises et aux logements des particuliers.

Fin du chantier : 2015 à Caen, 2020 pour l’agglo

“Pour schématiser, ce nouveau réseau permettra d’avoir une connexion internet dix fois plus rapide que celle qui existe avec l’ADSL, comme si on faisait passer une autoroute de deux à dix voies”, explique Bruno Janet, directeur des relations avec les collectivités locales chez Orange. Tel un père Noël qui sortait de sa hotte des engagements les uns après les autres, il a fait la promesse que l’ensemble de la ville de Caen sera couvert d’ici à 2017.

Les premiers travaux démarreront dès le mois de mai pour commencer à connecter les 15 000 logements des quartiers de l’hôtel de ville, de Saint-Ouen et de Venoix, zones clés pour Orange comprenant notamment la mairie, l’Orange Lab et des constructions particulièrement récentes comme à Beaulieu ou dans la cité Gardin.

Pas de hausse du prix pour le consommateur

A Caen, l’opérateur historique s’est engagé à relier en cinq ans 90 % des particuliers, soit environ 65 000 logements. Les premiers clients pourront bénéficier du très haut débit dès septembre prochain. “Et le tarif pour les particuliers ne changera pas quand ils basculeront de la connexion actuelle, à une connexion en fibre optique”, indique Bruno Janet. Chez Orange, le tarif de base se situe à près de 34 euros par mois aujourd’hui. Dès que les premières connexions seront établies, le consommateur pourra opter pour l’opérateur de son choix, à condition qu’Orange ait conclu avec eux un accord, comme c’est déjà le cas avec SFR et Free.

Le reste de l’agglo Caen la mer attendra. Orange “fibrera” Hérouville l’année prochaine. “Pour les autres communes, nous commencerons à installer le réseau en 2015”, précise Rémi Dupuy, directeur régional d’Orange. “Nous pourrions même commencer avant à Cambes-en-Plaine, Saint-Aubin-d’Arquenay, Saint-Contest et Villons-les-Buissons, car ce sont les communes qui possèdent le débit le plus faible de l’agglomération à l’heure actuelle”.

Plus d’une centaine de personnels, sous-traitants et salariés d’Orange, interviendront au cours de la mise en place du réseau, pour un coût que Bruno Janet souhaite garder secret. Devant un chantier de cette ampleur, Philippe Duron, le maire de Caen, se veut rassurant : “les travaux qui accompagneront la construction de ce réseau ne causeront pas de gênes majeures dans la mesure où la fibre utilisera le génie civil déjà existant, passant à côté du cuivre dans les canalisations”.

Repères

Fibre > La fibre optique est un fil en verre très fin qui permet de conduire la lumière, afin d’assurer des transmissions terrestres et océaniques de données.

Débit > Le “haut débit” correspond au réseau ADSL. Le “très haut débit” à la fibre optique. Ce dernier assure une connexion dix fois plus rapide que la précédente.

Confort > La fibre permet d’utiliser plusieurs appareils dans un même logement (ordinateur, télévision, tablette...) sans altérer la qualité de connexion pour chaque utilisateur.

Usages > Une telle vitesse de connexion permettra des échanges de données plus importants. De quoi faciliter l’essor de la télémédecine, de l’e-education et de la TV en 3D.

Audio > Bruno Janet, directeur des relations avec les collectivités locales chez Orange