Caen. Au théâtre de Caen, c'est le public qui fait l'opéra

C'est une première pour le théâtre de Caen (Calvados) : un opéra participatif. Le concept ? Faire participer le public et l'inviter à chanter certaines parties de l'opéra. Ce projet verra le jour le 24 mai 2018.

Une spéciale enfants

Le Petit ramoneur, une œuvre écrite par Benjamin Britten en 1946, raconte l'histoire d'un jeune ramoneur qui se retrouve coincé dans un conduit de cheminée et sera aidé par d'autres enfants. Patrick Foll, directeur du théâtre de Caen précise que "Britten s'est toujours intéressé à l'injustice, à la maltraitance et au travail des enfants. La pièce travaille aussi sur les relations entre enfants. Il y a quelque chose de spécial dans leur échange sur scène."

Le scénario parfait donc pour ce premier opéra participatif, "il a de plus été écrit pour les enfants. C'est le côté visionnaire de Britten, il était très novateur." À l'époque, en 1946, faire jouer des enfants sur scène paraît fou. De plus, l'œuvre possède un aspect plutôt ludique. "Il y a une certaine mise en abyme, on voit comment se fabrique un opéra."

Pour ce projet, le théâtre s'est allié à la Maîtrise de Caen. "Nous avons la chance à Caen d'avoir une Maîtrise et nous souhaitions depuis quelques années produire un spectacle à leurs côtés." Les élèves de primaire et de collège des différentes écoles de Caen se sont entraînés en classe à chanter. Spectateurs, devenez acteurs : vous pouvez vous aussi participer et vous entraîner au préalable. Sur le site internet du théâtre, partitions et chants sont à votre disposition.

Pratique. Jeudi 24 mai 2018 à 20 heures au théâtre de Caen. De 7 à 15€.