Des voeux ... dans la rigeur!

Dans l’Orne, ce lundi après-midi était consacré au traditionnel marathon des audiences solennelles de rentrée, dans les tribunaux : tribunal de commerce, prud’hommes, tribunal de grande instance.

Mais juge ou procureur, on doit craindre les foudres de « Standard and Poor’s » et autres Moody’s » : un seul « pot » cette année, commun à toute la Justice … là où depuis des années, chacun y allait de son « pétillant », servi avec générosité.

Mais, en ces temps de difficultés économiques, il faut montrer l’exemple. Et se donner bonne conscience pour tous ces petits fours ingurgités depuis des années !

Difficile, il est vrai, de faire autrement lorsque la consigne vient d’en haut … et que même le Préfet s’y met : là aussi, pas de petites économies, avec une cérémonie des vœux, ce lundi soir ... commune au Préfet et au Président du Conseil Général de l’Orne…