Rouen. La Seine-Maritime placée en vigilance orange pour des risques de pluie-inondation

Le niveau d'alerte a finalement été revu à la hausse. Depuis plusieurs heures, le département de Seine-Maritime était en vigilance jaune pour des risques de pluie-inondation dans la soirée du dimanche 29 avril 2018. Mais Météo France a décidé dans l'après-midi de remonter le niveau d'alerte en orange.

De la pluie et du vent

De très fortes précipitations sont attendues par endroits à partir de 22 heures. De plus, le département sera également en vigilance jaune une partie de la nuit à cause de fortes rafales de vent qui sont attendues. Pour le département de l'Eure, le niveau d'alerte reste au jaune pour les seuls risques de pluie-inondation. Dans les deux départements, il est donc conseillé de limiter les activités près des cours d'eau et de limiter ses déplacements.

