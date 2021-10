Rouen. La neige va faire son retour sur la Seine-Maritime et l'Eure

Entre un et trois centimètres de neige sont attendus, mardi 13 février 2018, en Seine-Maritime et dans l'Eure, voire cinq centimètres localement. Selon Météo France, la pointe de Caux et le pays de Bray devraient être les plus touchés par ce nouvel épisode neigeux.