La Ferté-Macé. Orne : deux cousins emprisonnés après avoir braqué deux voitures

Stanislas Fromentin et Wesley Vis, deux jeunes cousins âgés de 19 ans, membres de la communauté des gens du voyage, ont été condamnés mercredi après-midi 25 avril, respectivement à 30 et à 24 mois de prison, dont chacun avec 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve de 2 ans, par le tribunal correctionnel d'Alençon.

Car-jacking avec arme

Armés d'un pistolet, dans la nuit du 30 au 31 mars 2018, ils avaient braqué une première voiture, une Renault 21, à la Ferté-Macé. Mais sans permis de conduire, ils ont eu un accident. Ils ont alors tenté de braquer un second véhicule à Alençon.

Pistolet sur la tempe

L'automobiliste raconte au tribunal : il était 5 heures du matin, j'étais au volant, je sortais de mon boulot, 2 jeunes m'ont arrêté pour me demander où se trouvait le Carrefour Market. Puis ils ont sorti un revolver et me l'ont mis sur la tempe, je l'ai bien senti. Ils ont essayé de m'extraire de ma voiture. Mais j'ai passé la première et je me suis enfui.

Les 2 jeunes arrêtés

Le conducteur a aussitôt alerté les policiers qui ont arrêté les 2 jeunes. Entre-temps ils avaient caché leur arme que les policiers ont retrouvée 4 heures plus tard. Les 2 compères avaient été présentés en comparution immédiate devant le tribunal le 4 avril 2018, mais ils avaient alors demandé un délai pour préparer leur défense. L'analyse des relais de téléphonie mobile a permis de confirmer le périple des 2 jeunes, accusé de vol aggravé, transport d'arme, mise en danger d'autrui, délit de fuite après un accident, conduite d'un véhicule sans permis, tentative de vol aggravé…

Des faits particulièrement graves

L'automobiliste qui a prévenu les policiers souffre de syndrome post-traumatique. Ce sont des faits particulièrement graves pour le Procureur de la République qui souligne braquer, violenter, nous n'avons pas à avoir ce genre de comportement dans l'Orne. Il a requis une grande sévérité du tribunal. Les 2 jeunes cousins ont été incarcérés à la prison du Mans.

A LIRE AUSSI.

Orne : dix-huit mois de prison ferme pour un jeune braqueur

Car-jacking en Normandie : une automobiliste agressée sous la menace d'un pistolet