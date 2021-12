Mardi 19 octobre, la mobilisation contre la réforme des retraites a encore battu son plein en Basse Normandie. Des milliers de personnes sont une nouvelle fois descendues dans les rues.

Entre 22 000 et 45 000 manifestants ont battu le pavé à Caen, entre 12 000 et 24 000 à Cherbourg, entre 4 500 et 5 000 à Saint-Lô, entre 1800 et 3500 à Coutances, 1400 à Lisieux, 750 à Granville, 350 à Avranches, 300 à Carentan et 250 à Ducey.